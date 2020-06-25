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  25 июня 2020
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Депутатами нового парламента Монголии стали трое бывших спортсменов национальной борьбы

CentralAsia (MNG) -  В результате парламентских выборов 2020 года трое борцов, которые раньше боролись в государственных играх Наадам, становятся депутатами парламента.

Цэдэндамбын Цэрэнпунцаг родился 14 ноября 1971 года в сомоне Цагаанчулуут Завханского аймака. С 1993 по 2004 годах непрерывно боролся на государственных играх Наадам по монгольской национальной борьбе. Был любимцем народа и получил государственную званию национальной борьбы - Гаруда.

Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ (род. 6 июня 1964; Өмнөдэлгэр, Хэнтий, Монголия) — монгольский государственный и политический деятель. Министр обороны Монголии с 2016 года. Герой труда Монголии. Бат-Эрдэнэ широко известен как один из успешных и знаменитых монгольских борцов. В 1988—1999 годах он выиграл 11 турниров национального уровня на Наадаме. Был награждён медалью за свои достижения, в том числе со стороны правительства. Он уже пятый раз избирается депутатом парламента.

Долгорсурэнгийн Сумъяабазар родился 7 января 1974 года. Он был председателем Mонгольской народной партии столицы, чемпионом Монголии по национальной борьбе, а также политиком, бизнесменом и профессиональным спортсменом, который участвовал в Олимпийских играх по вольной борьбе. Он второй раз избирается депутатом парламента.
депутаты

Цэдэндамбын Цэрэнпунцаг, Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ, Долгорсурэнгийн Сумъяабазар.
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