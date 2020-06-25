В Ташкенте по четвергам сотрудники ОВД будут бесплатно раздавать населению маски

CentralAsia (UZ) - С 25 июня, сотрудники органов внутренних дел в Ташкенте начнут раздавать населению бесплатные маски каждый четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Согласно сообщению, каждый четверг был объявлен днем профилактики. Те, кто будет без масок в этот день, не будут привлекаться к штрафу. Вместо этого сотрудники правоохранительных органов будут проводить разъяснительные работы и раздавать населению маски, отметили в ведомстве.

Сообщается, что 25 июня среди населения будут распространены более 30 000 медицинских масок.

«Призываем всех вместе соблюдать правила карантина - отмечается в сообщении ГУВД. - Победим вирус вместе».

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 6901 случаев коронавируса, 20 человек скончались.