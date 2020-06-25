Сейчас не время для тоев и самовосхваления, - президент Казахстана Токаев

CentralAsia (KZ) - Сейчас не время смовосхваления, сказал в интервью газете «Ана тiлi» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Материал был опубликован 25 июня.

«Считаю, что идеология труда должна занимать ведущее место в произведениях и выступлениях авторитетных представителей интеллигенции. Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки «Той тойға ұлассын». В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить проведение тоев. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме этого, Токаев в интервью рассказал о борьбе с коронавирусом в Казахстане, ответил на вопрос о казахском языке.

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