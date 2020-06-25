Неверно рассуждать, что мы проигрываем в борьбе с эпидемией, - президент Казахстана Токаев

CentralAsia (KZ) - Считаю неверными рассуждения о том, что «мы проигрываем в борьбе с эпидемией, а правительство утратило контроль над ситуацией», - сказал в интервью газете «Ана тiлi» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Материал был опубликован 25 июня. На вопрос не проигрывает ли мы в битве с инфекцией, Токаев рассказал, какие меры предпринимаются для этого.

«Как вы знаете, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно построены три инфекционных больницы. Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. Наши врачи обладают необходимыми знаниями для лечения больных. Сегодня медики самоотверженно днем и ночью борются с пандемией. Со своей стороны государство выделило необходимые средства», - сказал Токаев.

Президент также попросил помнить, что лица у власти «такие же люди» и они могут заразиться во время командировок, так как должны встречаться с гражданами.

По его данным, из числа руководителей различных органов власти заболели около 15 человек.

«Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек. Большинство из них – обычные граждане. Вопрос не в том, каким путем кто заразился. Необходимо создать условия для того, чтобы наши граждане скорее выздоровели и не получили осложнений. Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей. Как говорится, «все мы в одной лодке». Все мы находимся в одной стране, дышим одним воздухом, живем одними проблемами, поэтому никто не сможет полностью защититься от этого заболевания», - сказал Токаев.

Глава государства призвал граждан заботиться о близких и внимательно относиться к санитарно-гигиеническим требованиям.

«Это проходящее явление, временные трудности. Особое внимание мы должны уделить вопросу о том, как мы будем развиваться, что будем делать после завершения пандемии и экономического кризиса», - сказал Токаев.

Кроме этого, Токаев в интервью ответил на вопросы о казахском языке, идеологии, а также о мирных собраниях.

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