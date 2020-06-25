Президент Казахстана Токаев похвалил кыргызский фильм «Курманжан Датка»

CentralAsia (KZ) - Телевизионные и радиопередачи должны стать центром притяжения общественного мнения, а не копировать российские аналоги, сказал в интервью газете «Ана тiлi» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Материал был опубликован 25 июня. Отвечая на вопрос о статусе и развитии казахского языка, президент отметил, что предстоит поработать над улучшением содержания телевизионных и радиопередач.

«Должно быть больше не дешевых развлекательных шоу, а программ, которые служат национальной идее, обращаются к коренным истокам нашего бытия. Опыт же наших среднеазиатских соседей, как мне представляется, может быть полезен для нас. В популяризации казахского языка важную роль играет кинематограф. Нам нужна качественная продукция и на историческую, и на современную проблематику. Кыргызские кинематографисты сумели снять интересный, содержательный фильм «Курманжан Датка» с бюджетом всего в 1,5 млн долларов. Наши кинематографисты запрашивают гораздо большие бюджеты, но качество фильмов не всегда высокое. К сожалению, сейчас кинематографическое сообщество погрузилось во внутренние распри, что мешает продуктивному творчеству», - сказал Токаев.

Также Токаев отметил значимость блоггерской сферы.

«Меня радует, что политическая блогосфера смещается в сторону казахского языка. Другое дело, нам нельзя скатываться на позиции бездумного национализма и радикализма», - сказал Токаев.

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