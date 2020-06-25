Президент Казахстана в качестве хорошего примера в развитии национального языка привел опыт Узбекистана

CentralAsia (KZ) - «Говоря о статусе казахского языка, следует воздать должное основателю нашего государства, первому президенту – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Он провозгласил независимость Казахстана, когда казахи составляли в нем меньшинство. Тем не менее под его прямым влиянием казахский язык был объявлен государственным», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тiлi», опубликованном 25 июня.

На вопрос, какие шаги необходимо предпринять, чтобы государственный язык стал языком межнационального общения, Токаев ответил, что эта проблема имеет политическое значение.

«При неправильном обращении с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений. Кроме того, нам следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией. География – это тоже важный фактор геополитики», - сказал Токаев.

При этом президент заметил, что необходимо продолжить работу в этом направлении, но «без шума, надрыва, самовозвеличивания».

«Хорошим примером может послужить опыт Узбекистана. С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык, в этом весь прагматизм этого народа. И так было на протяжении всей их истории. Избегая политизации общественных взаимоотношений, отдавая предпочтение труду и торговле, узбеки из немногочисленного народа в начале ХХ века сумели стать самым крупным этносом в Центральной Азии. Поэтому пророческие слова великого Абая об узбекском народе не теряют актуальности и в нашу технологическую эпоху. Эта страна сейчас не митингует, а занимается созиданием», - сказал Токаев.

Также глава государства рассказал, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы соотвествовать вызовам новой эпохи, «где главенствующую роль будут играть технологии, роботы».

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