В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 166 человек. Всего — более 12 тыс.

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 166 человек выздоровели от коронавируса. Об этом 25 июня сообщает Оперативнй штаб.
Число выздоровевших в разрезе городов и областей:
город Нур-Султан - 65,
город Шымкент - 9,
Актюбинская область - 11,
Мангистауская область - 1,
Кызылординская область - 7,
Атырауская область - 46,
Туркестанская область - 11,
Павлодарская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 12048:
г. Нур-Султан – 2642
г. Алматы – 2178
г. Шымкент – 641
Акмолинская область – 184
Актюбинская область – 393
Алматинская область – 544
Атырауская область – 1237
Восточно-Казахстанская область – 172
Жамбылская область – 424
Западно-Казахстанская область – 835
Карагандинская область – 1007
Костанайская область – 205
Кызылординская область – 557
Мангистауская область – 345
Павлодарская область – 302
Северо-Казахстанская область – 59
Туркестанская область – 323.
На 25 июня всего в Казахстане выявлено 19285 заболевших.