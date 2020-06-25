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  25 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 166 человек. Всего — более 12 тыс.
Предыстория: В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 294 человека. Всего — 11,8 тыс.

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане еще 166 человек выздоровели от коронавируса. Об этом 25 июня сообщает Оперативнй штаб.

Число выздоровевших в разрезе городов и областей:

город Нур-Султан - 65,

город Шымкент - 9,

Актюбинская область - 11,

Мангистауская область - 1,

Кызылординская область - 7,

Атырауская область - 46,

Туркестанская область - 11,

Павлодарская область - 16.

Итого выздоровевших в Казахстане - 12048:

г. Нур-Султан – 2642

г. Алматы – 2178

г. Шымкент – 641

Акмолинская область – 184

Актюбинская область – 393

Алматинская область – 544

Атырауская область – 1237

Восточно-Казахстанская область – 172

Жамбылская область – 424

Западно-Казахстанская область – 835

Карагандинская область – 1007

Костанайская область – 205

Кызылординская область – 557

Мангистауская область – 345

Павлодарская область – 302

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 323.

На 25 июня всего в Казахстане выявлено 19285 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
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