АБР выделит Узбекистану $500 млн на поддержку экономики в период пандемии

CentralAsia (UZ) - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) 25 июня текущего года одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере 500 млн. долларов на цели бюджетной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.



Выделяемое финансирование будет направлено на обеспечение макроэкономической стабильности, бесперебойную работу отраслей экономики, а также эффективную социальную поддержку населения в период пандемии.

Эти средства также будут задействованы для закупки аппаратов ИВЛ, тест-систем, средств индивидуальной защиты, предоставления индивидуальных социальных пакетов женщинам-работникам здравоохранения.

Данная финансовая помощь является дополнительной поддержкой АБР к ранее предоставленным правительству Узбекистана грантовым средствам в размере 1 555 900 долларов в рамках регионального технического содействия.