Под Петербургом 7-месячный ребенок мигрантов из Узбекистана утонул в кастрюле с водой

- Узбекистан, происшествия
- 16:56, 25 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Устанавливаются обстоятельства гибели 7-месячного ребёнка мигрантов из Узбекистана в Ленобласти, тело которого нашли в ёмкости с водой на кухне, сообщает 47news.
Сообщается, что около восьми вечера 24 июня в полицию поступило сообщение о том, что на кухне дома подсобного хозяйства в деревне Ильино обнаружен мёртвым семимесячный мальчик. Его голова и часть тела находились в кастрюле с холодной водой. По предварительным данным, ребёнок захлебнулся. Высота кастрюли составляла около 30 сантиметров, рассказали в полиции.
Известно, что родители ребёнка — мигранты из Узбекистана. 29-летний отец находился в поле, убирал сено. 23-летняя мать была с мальчиком, но отлучилась на 10 минут. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в камеру.
На месте выяснилось, что у граждан есть проблемы с регистрацией. Из документов на умершего ребёнка было только медицинское свидетельство о рождении, выданное в роддоме. Причины смерти будут установлены после вскрытия.
Районный отдел Следственного комитета Ленобласти проводит проверку.