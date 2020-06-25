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  25 июня 2020
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Под Петербургом 7-месячный ребенок мигрантов из Узбекистана утонул в кастрюле с водой

CentralAsia (UZ) -  Устанавливаются обстоятельства гибели 7-месячного ребёнка мигрантов из Узбекистана в Ленобласти, тело которого нашли в ёмкости с водой на кухне, сообщает 47news.

Сообщается, что около восьми вечера 24 июня в полицию поступило сообщение о том, что на кухне дома подсобного хозяйства в деревне Ильино обнаружен мёртвым семимесячный мальчик. Его голова и часть тела находились в кастрюле с холодной водой. По предварительным данным, ребёнок захлебнулся. Высота кастрюли составляла около 30 сантиметров, рассказали в полиции.

Известно, что родители ребёнка — мигранты из Узбекистана. 29-летний отец находился в поле, убирал сено. 23-летняя мать была с мальчиком, но отлучилась на 10 минут. Обоих доставили в отдел полиции и поместили в камеру.

На месте выяснилось, что у граждан есть проблемы с регистрацией. Из документов на умершего ребёнка было только медицинское свидетельство о рождении, выданное в роддоме. Причины смерти будут установлены после вскрытия.

Районный отдел Следственного комитета Ленобласти проводит проверку.

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