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  25 июня 2020
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У некоторых работников крупной больницы Ашхабад диагностирован COVID-19, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Шесть человек из медперсонала ашхабадского лечебно-консультативного центра Туркменистана имени С.А. Ниязова, включая врачей, инфицированы COVID-19. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести, сообщает «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в центре нет инфекционного отделения, поэтому часть из заболевших помещена в инфекционную больницу в Чоганлы, другие находятся в одном из заранее подготовленных изоляторов в Ахалском велаяте.

По данным СМИ, ЛКЦТ – одно из крупнейших медучреждений страны, в котором в течение года проходят обследование и лечение десятки тысяч человек, в том числе из регионов. Все они проходят через Централизованное приемное отделение.

Популярность учреждения среди населения связана с более высокой квалификацией врачей и относительно низкой стоимостью услуг, в отличие от более современных медучреждений.

По данным источников издания «Хроники Туркменистана», при наборе на работу персонала в новые медучреждения, построенные при президенте Гурбангулы Бердымухамедове, важными критериями были привлекательные внешние данные кандидатов, а также возраст не более 35 лет.

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