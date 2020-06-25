В отделениях внутренних дел Узбекистана после смерти андижанца от пыток установят видеокамеры

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане для предотвращения случаев избиения, угроз со стороны сотрудников помещения отделов внутренних дел решили оборудовать видеокамерами. К данному решению пришли после смерти от пыток в отделении внутренних дел Андижана местного жителя. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Узбекистана Рустам Хатамов.

"Инцидент в Андижанской области вызвал большую обеспокоенность у руководства министерства, всего личного состава системы. Мы постоянно принимаем меры для увольнения сотрудников, случайно попавших в наши ряды. Также хочу подчеркнуть, что сотрудники органов внутренних дел в своей повседневной деятельности часто находятся в состоянии стресса, напряженности. Потому что они непосредственно занимаются уголовными делами. Поэтому нам необходимо еще больше усилить работу по психологической поддержке. В системе здравомыслящие, честные, добросовестные, патриотичные сотрудники составляют большинство", - отмечает Хатамов.

По словам замминистра, сейчас МВД Узбекистана готовит отдельные комнаты в каждом районном отделе органов внутренних дел, где разговоры граждан с каждым сотрудником будут записываться на аудио-видео аппаратуру.

"В целом, мы примем все меры для предотвращения случаев избиения, угроз", - пообещал замминистра.

Ранее сообщалось, что в Андижанской области трое сотрудников органов внутренних дел до смерти запытали молодого человека.