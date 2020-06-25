CentralAsia (UZ) - В Самарканде началось 65-е заседание Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мероприятие открыл заместитель Премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.

Главной темой 65-й сессии Европейской региональной комиссии UNWTO является влияние пандемии на туризм и преодоление ее последствий.

В начале мероприятия со вступительными речами выступили Азиз Абдухакимов и председатель региональной комиссии - министр туризма Греции Гарри Теохарис.

«В результате коренных реформ, осуществленных в последние годы по инициативе президента Шавката Мирзиёева, открылись беспрецедентные возможности для всех секторов узбекской экономики, включая индустрию туризма», - отметил Азиз Абдухакимов.