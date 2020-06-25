В таможне Казахстана рассказали о причинах накалившейся ситуации на границе с Китаем

CentralAsia (KZ) - Образовавшаяся на границе Казахстана и Китая очередь связана с усилением санитарных мер со стороны Китая, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Департаменте государственных доходов Алматинской области.

Ранее издание сообщало, что на границе наблюдается ажиотаж из-за того, что дальнобойщики не могут поделить места.

В департаменте подтвердили, что в пункте пропуска «Нур жолы» наблюдается скопление автотранспорта на выезд из Казахстана в Китай.

«Это связано с усилением санитарных мер на китайской стороне, которые включают в себя обработку транспорта, измерение температуры водителя, проведение пломбирования кабины на предмет несанкционированного выхода водителя, сопровождение водителя при выходе из кабины по личным нуждам. Погрузка товара также проводится под наблюдением китайских контрольных служб», - рассказал руководитель управления таможенного администрирования ДГД по Алматинской области Габит Оразов.

По его словам, в связи с пандемией китайская сторона запретила накапливать транспортные средства на своей территории. При этом сокращено время пребывания казахстанских большегрузов на территории Китая до 12 часов.

Казахстанские таможенники также добавили, что до пандемии COVID-19 китайская сторона принимала в день порядка 150 автотранспортных средств, с начала пандемии перемещалось порядка 20 автотранспортных средств.

«Для решения данной проблемы проведен ряд переговоров, благодаря которым на сегодня китайская сторона принимает порядка 100 автотранспортных средств в день. В результате переговоров время пребывания наших большегрузов в Китае увеличено до 24 часов», - добавил Оразов.

По его словам, основной причиной скопления машин также является отсутствие у большей части перевозчиков договоров на перевозку. Такие водители без груза возвращаются обратно и повторно выстраиваются в очередь.

По его словам, основной причиной скопления машин также является отсутствие у большей части перевозчиков договоров на перевозку. Такие водители без груза возвращаются обратно и повторно выстраиваются в очередь.

Со своей стороны нами в пункте пропуска для автотранспортных средств, перевозящих отечественную продукцию на экспорт в Китай, создан "зеленый коридор", и пропуск таких грузовиков осуществляется вне очереди. Также имеется оповещение перевозчиков на предмет их обращения в контакт-центры департамента и КГД МФ в случае нарушения со стороны должностных лиц таможенного поста их прав и при наличии неправомерных действий.

В целях создания благоприятных условий для перевозчиков прорабатывается вопрос осуществления перегруза китайских товаров с АТС КНР на АТС РК на территории таможенного пункта "Нур жолы". Это исключит необходимость выезда на китайскую сторону и, соответственно, снимет скопление транспорта на пункте пропуска", - заключил он.

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