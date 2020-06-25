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  25 июня 2020
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Освобожден от должности министр здравоохранения Казахстана. У него был коронавирус
Продолжение: Минздрав Казахстана возглавил Алексей Цой

CentralAsia (KZ) -  Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов освобожден от должности. Об этом сообщается на официальной странице Акорды в Twitter.

Ранее, 14 июня, стало известно, что Биртанов заразился коронавирусом и получал лечение.


По данным Tengrinews.kz, он возглавлял ведомство с 2017 года.

Коронавирус в Казахстане
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