Освобожден от должности министр здравоохранения Казахстана. У него был коронавирус

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов освобожден от должности. Об этом сообщается на официальной странице Акорды в Twitter.

Указом Главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности Министра здравоохранения Республики Казахстан — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) June 25, 2020

Ранее, 14 июня, стало известно, что Биртанов заразился коронавирусом и получал лечение.



По данным Tengrinews.kz, он возглавлял ведомство с 2017 года.

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