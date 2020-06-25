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  25 июня 2020
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Видео — Медики показали, что творится в госпитале для больных коронавирусом в казахстанском Актау

CentralAsia (KZ) -  Врачи сняли, что происходит в провизорном госпитале Актау. На кадрах видны переполненные помещения, приспособленные под палаты, в коридоре медики оказывают помощь мужчине, которого положили на пол.

Видео НЕ рекомендуется смотреть впечатлительным!

Ролик был опубликовал на странице Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, позже они добавили новое видео из этических соображений.

«Число поступающих больных в провизорные центры области увеличивается с каждым днем. Данное видео было снято вчера вечером во время приема больных в провизорном центре в городе Актау. Как видно из видеозаписи, больным не хватает мест. На сегодняшний день больных определяют в новый провизорный стационар. В свою очередь стационар оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются все соответствующие меры», - сообщили в Центре.

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