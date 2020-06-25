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  25 июня 2020
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Бывшему главе Минздрава Казахстана требуется дополнительное лечение. Биртанов объяснил причину своей отставки

CentralAsia (KZ) -  Елжан Биртанов подал в отставку и ушел с должности министра здравоохранения Казахстана.

На своей странице в Facebook он пояснил причину такого решения.

«Сегодня я подал прошение Главе Государства об освобождении меня с должности министра здравоохранения.

К сожалению, в связи с тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пневмонией, требуется дополнительное лечение.

Вместе с тем, считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне Министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас», - написал Биртанов и поблагодарил президента за доверие.

По данным Минздрава, состояние экс-министра оценивается как средней степени тяжести. Диагноз - пневмония средней степени. Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, он получает лечение в стационаре.

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