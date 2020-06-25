Таджикистан планирует вывезти своих граждан из России 8 чартерными рейсами

CentralAsia (TJ) - Восемь чартерных рейсов осуществят таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомони Эйр» для вывоза граждан Таджикистана из России. Об этом сообщает издание «Авеста» со ссылкой на Агентство гражданской авиации Таджикистана.



По данным новостного сайта, российская сторона дала разрешение на осуществление указанного количества рейсов, начиная с 25 июня.

Чартерные рейсы будут осуществлены авиакомпаниями «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга.

Из Душанбе в российские города самолеты будут вылетать с гражданами России на борту, на что есть разрешение российских властей.

Об осуществлении чартерных рейсов для вывоза граждан Таджикистана из России сообщалось ранее. Отмечалось, что приоритет будет дан нуждающимся гражданам: больным, женщина с детьми, студентам, пожилым, лицам, которые выехали в Россию в командировку, но не смогли вернуться на родину в связи с закрытием границ.

Посольство Таджикистана в России и консульства в российских городах составляют список граждан, которым будут звонить ответственные сотрудники и сообщать время вылета.

Билеты рекомендуется приобретать за несколько часов до вылета в кассах аэропортов, откуда осуществляется вылет.

Вопрос о возобновлении регулярных полетов между Таджикистаном и Россией, пока не рассматривается, говорится в публикации.

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