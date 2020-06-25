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  25 июня 2020
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В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
// ТАСС

CentralAsia (CA) -  Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК. Голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Для голосования по поправкам по всей стране откроется свыше 96,5 тысячи участков.
В Москве заработают чуть более 3,6 тысячи участков.

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