В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК. Голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Для голосования по поправкам по всей стране откроется свыше 96,5 тысячи участков.

В Москве заработают чуть более 3,6 тысячи участков.