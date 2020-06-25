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  25 июня 2020
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Трамп обвинил Германию в многомиллиардных закупках энергоресурсов у России

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Германию за то, что она «платит России миллиарды долларов для закупки энергоресурсов в РФ». По данным DW, такое заявление Трамп сделал по окончании переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в среду, 24 июня, в Вашингтоне.

США выступают против строительства трубопровода «Северный поток - 2», который удвоит объем газа, поставляемого напрямую из России в Германию, и сократит объем прокачки через Украину

Отвечая на вопрос, какой сигнал Вашингтон подает России, выводя часть своих войск из Германии и собираясь некоторых из них передислоцировать в Польшу, Дональд Трамп назвал это решение «очень сильным сигналом» Москве.

Американский президент добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут работу с Россией по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением об оружии, и это большое дело, в частности - о ядерном оружии… Думаю, что могу сказать, что дела у нас в этом плане идут очень хорошо. Обе страны хотят, чтобы это произошло», - считает Трамп.

Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоялись 22 июня в Вене за закрытыми дверями и продлились около 10 часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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