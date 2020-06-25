АБР лидирует в индексе прозрачности помощи среди организаций развития

CentralAsia (TJ) - Азиатский банк развития (АБР) сохранил первое место в Индексе прозрачности помощи 2020 года (ATI), независимой оценке прозрачности помощи, опубликованной в Брукингском институте в Вашингтоне, сообщили в пресс-службе АБР.

В 2011 году АБР тоже занял первое место в ATI, пилотный запуск которого состоялся в 2011 году. Индекс 2020 года является седьмым полным индексным отчетом, который осуществляет мониторинг и содействует прогрессу в обеспечении прозрачности помощи. Сбор данных проводился с декабря 2019 года по апрель 2020 года и был сосредоточен на 35 показателях, сгруппированных по пяти компонентам: финансы и бюджеты, объединение данных о развитии, организационное планирование и обязательства, характеристики проекта и эффективность. Индекс группирует доноров по пяти категориям на основе их общих баллов (из 100).

Десять других организаций из 47 ранжированных в этом году были отнесены к категории «очень хорошие» с оценкой не менее 80% – Всемирный банк – Международная ассоциация развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, Африканский банк развития – суверенный портфель, Межамериканский банк развития, Детский фонд ООН, Корпорация по вызовам тысячелетия США, Глобальный фонд, Департамент международного развития Великобритании, Глобальные отношения Канады и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

Индекс прозрачности помощи 2020 года показывает улучшение общей прозрачности среди основных агентств по оказанию помощи в мире. По словам издателей, доноры публикуют больше данных лучшего качества в стандарте Международной инициативы по прозрачности помощи (IATI). Все доноры, за исключением категории «очень плохой», публикуют данные IATI о своей деятельности и политике, что означает, что их информация является открытой, своевременной, сопоставимой и централизованной, что соответствует международному стандарту прозрачности помощи.

АБР, базирующийся в Маниле, привержен сокращению бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством всестороннего экономического роста, экологически устойчивого роста и региональной интеграции. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

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