Коронавирус выявлен у 10 студентов из Узбекистана в Волгограде

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CentralAsia (UZ) - Среди граждан Узбекистана, обучающихся в Волгоградском государственном аграрном университете (ВГАУ), выявлено 10 человек, инфицированных коронавирусом, сообщает ИА «Дунё».

По информации Генерального консульства Узбекистанав Ростове-на-Дону, установлены рабочие контакты с администрацией вуза, ситуация взята на контроль.

Сообщается, что все 10 заболевших студентов отправлены на лечение в Волгоградскую городскую больницу, специализированную для лечения COVID-19. Лица, контактировавшие с больными, были изолированы на карантин в общежитии вуза.