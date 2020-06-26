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  26 июня 2020
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В Узбекистане за сутки выявили рекордные 279 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за последние сутки выявили 276 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за всё время по стране.

По данным Минздрава, 243 случая были обнаружены в карантинных учреждениях, 24 среди населения (17 в Ташкенте, 4 в Ташкентской области, 2 в Джизакской области и 1 в Андижанской области), а остальные 9 были среди водителей международных большегрузов.

По состоянию на 23:30 часов 25 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 7177.

В настоящее время в стране выздоровело 4877 (+192) человек с коронавирусной инфекцией (68%).

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