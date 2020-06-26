Монгольские миротворцы задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу движения «Талибан»

CentralAsia (MNG) -

Человек, подозреваемый в попытке проникнуть в базу развертывания XI монгольских миротворцев, служивших с немецкими войсками в миссии «Решительная поддержка» под руководством НАТО в Исламской Республике Афганистан 23 июня был задержан.





Монгольские миротворцы арестововали мужчину по имени Мохаммад Мансур Рахман после того, как он попытался ночью зайти на базу, управляя грузовиком.





По данным разведывательного управления НАТО, подозреваемый был бывшим участником движения «Талибан» и участвовал в террористической атаке на военный альянс.





В настоящее время ситуация в Афганистане более сложная, чем обычно: после прямых мирных переговоров между США и талибами было достигнуто хрупкое перемирие на прекращение огня. На президента Ашрафа Гани, который не был вовлечен в переговоры, Вашингтон оказал давление с целью освобождения нескольких тысяч заключенных талибов.





Сам Талибан, продолжая нападать на афганских военнослужащих и силы безопасности, избегает конфликта с войсками НАТО. Ситуация осложнилась из-за продолжающихся действий ИГИЛ и независимой террористической деятельности.



Монголия начала направлять своих военнослужащих для участия в миссии «Решительная поддержка» с 1 января 2015 года. Монгольские войска выполняют функции по обеспечению безопасности многонациональной военной базы вблизи Мазари-Шарифа. Монгольские военнослужащие размещены в лагере под Кабулом, столицей Афганистана.





С 2003 года в составе батальонов НАТО в Афганистане в миссиях НАТО приняли участие более 4500 монгольских военных.





В НАТО Монголия имеет статус «глобального партнера», равно как Колумбия, Ирак, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Пакистан.





Бригадный генерал армии Великобритании Саймон Хамфри, командующий Силами безопасности Кабула (KSF), поблагодарил Монгольскую экспедиционную целевую группу - Mongolian Expeditionary Task Force (METF) за их успешный вклад в безопасность Кабула.





«Ваша служба и приверженность общему делу были образцовыми», - сказал бригадный генерал армии Великобритании Саймон Хамфри, командующий Силами безопасности Кабула. Ваша храбрость проявлялась каждый день. Благодаря вашей бескорыстной службе, вашей постоянной бдительности и военному профессионализму и я, и все остальные жители этого лагеря чувствовали себя в безопасности», - подчеркнул он.





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