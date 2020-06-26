Монгольские солдаты вернулись на родину после участия в Параде Победы

CentralAsia (MNG) -

Монгольские солдаты успешно участвовали в Параде Победы в Москве 24 июня, посвященном 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Они вылетели из Монголии в Москву на российском военном транспортном самолете Ил-76 14 июня.

Монгольские солдаты успешно участвовали в Параде Победы в Москве 24 июня, посвященном 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Они вылетели из Монголии в Москву на российском военном транспортном самолете Ил-76 14 июня.