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  26 июня 2020
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Монгольские солдаты вернулись на родину после участия в Параде Победы

CentralAsia (MNG) -  

Около 80 солдат во главе с генерал-майором Д.Ганзоригом, начальником штаба монгольских ВС, вернулись 25 июня на российском военном транспортном самолете Ил-76 из Москвы.

Монгольские солдаты успешно участвовали в Параде Победы в Москве 24 июня, посвященном 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Они вылетели из Монголии в Москву на российском военном транспортном самолете Ил-76 14 июня.

День Победы обычно отмечается 9 мая, однако в этом году президент Владимир Путин распорядился отложить его из-за пандемии коронавируса. Выбранная дата, 24 июня, отмечает точное время, когда 75 лет назад маршал Жуков верхом на белом коне провел первый Парад Победы на Красной площади. Монголия была близким союзником и способствовала победе союзников над нацистской Германией.

Военные были помещены на обязательный карантин сроком на 21 день.

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