Я несу ответственность за поражение нашей партии и и увольняюсь, - глава Демпартии Монголии

CentralAsia (MNG) -

Демократическая партия не добилась победы на выборах. "В соответствии с уставом партии я несу ответственность и увольняюсь в отставку с должности председателя партии. Я подал заявку и это будет решено в ближайшее время. Неспособность связаться с президентом Монголии, избранным из ДП, и неспособность работать в команде на требуемом уровне - это еще одна утраченая возможность для этих выборов. Я извиняюсь перед монгольским народом и избирателями за то, что не оправдал их доверия. Печать и временные полномочия председателя партии передаются заместителю председателя Ц.Туваану", - сказал глава ДП на пресс-конференции.