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  26 июня 2020
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Я несу ответственность за поражение нашей партии и и увольняюсь, - глава Демпартии Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Согласно уставу партии, глава Демпартии Монголии, С.Эрдэнэ уволился по собственному желанию.

Демократическая партия не добилась победы на выборах. "В соответствии с уставом партии я несу ответственность и увольняюсь в отставку с должности председателя партии. Я подал заявку и это будет решено в ближайшее время. Неспособность связаться с президентом Монголии, избранным из ДП, и неспособность работать в команде на требуемом уровне - это еще одна утраченая возможность для этих выборов. Я извиняюсь перед монгольским народом и избирателями за то, что не оправдал их доверия. Печать и временные полномочия председателя партии передаются заместителю председателя Ц.Туваану", - сказал глава ДП на пресс-конференции.
"Ц. Туваан проведет очередные внутренние выборы председателя партии, возглавит выборы председателя партии и примет участие в местных выборах в октябре. Мы приносим извинения более чем 200 000 членам Демпартии. Мы будем работать с вами, чтобы сделать нашу партию правящей партией Монголии", - сказал С.Эрдэнэ, глава оппозиционной Демпартии.
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  • Я несу ответственность за поражение нашей партии и и увольняюсь, - глава Демпартии Монголии
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