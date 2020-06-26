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  26 июня 2020
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В понедельнике будут вручены удостоверения депутатов Великого Государственного Хурала

CentralAsia (MNG) -  

Избранным депутатам Великого Государственного Хурала (ВГХ) или парламента Монголии будут вручены удостоверения в понедельник, - заявил глава Генеральной избирательной комиссии (ГИК), Ч.Содномцэрэн.

Генеральная избирательная комиссия Монголии обсудила результаты парламентских выборов 2020 года и приняла резолюцию, в которой были объявлены кандидаты, получившие наибольшее количество голосов в каждом из 29 избирательных округов и равные числу мандатов на избирательный округ, которые должны быть избраны в качестве депутатов парламента.

После передачи удостоверения личности ВГХ Монголии 29 июня 2020 года результаты очередных выборов должны быть представлены ВГХ вместе с соответствующим решением в соответствии со статьей 74.4 Закона о парламентских выборах.

После этого результаты выборов и решение о его/ее избрании депутатом ВГХ Монголии представляются Президенту Монголии.

После закрытия избирательных участков в случайном порядке были выбраны наблюдателей от партий и коалиций, и 41,2 процента из 2070 избирательных участков, или 849 избирательных участков по всей стране, не показали каких-либо нарушений при ручном подсчете голосов.
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