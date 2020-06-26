В Узбекистане восстановили 1828 домов, поврежденных наводнением после прорыва дамбы

- Узбекистан, общество
- 9:45, 26 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отремонтировано 1828 домов, пострадавших от наводнения в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, восстановлены 32 моста. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МЧС Мурад Садыхов.
По его словам, к ремонтным работам было привлечено более 14 тысяч рабочих и 800 единиц техники. 8171 обращений было получено по короткому номеру 1205. Из них 8 148 были разрешены положительно, остальные 23 обращения были направлены организациям, и установлен контроль за их выполнением.
Кроме того, в пострадавших районах была проведена дезинфекция 49 550 квадратных метров территории в 218 населенных пунктах.
Ремонт и реставрация разрушенной мечети и кладбища полностью завершены.
Утром 1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. Были затоплены несколько находящихся рядом населенных пунктов. В результате, как минимум, 70 тысяч людей остались без крова, были разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.
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