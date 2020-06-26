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  26 июня 2020
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В Монголии у трёх студентов, прибывших из Москвы, обнаружили коронавирус

CentralAsia (MNG) -  «Вчера в Монголии тест на коронавирус сдали 171 человека. За сутки выявили новые случаи заражения коронавирусом у трех студентов, которые прибыли накануне из Москвы. Один студент выздоровел и выписан из больницы. Таким образом количество выздоровевших достигло 170, в Монголии зарегистрировано 219 случаев», - сообщил 23 июня директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

25 июня, чартерный самолет авиакомпании МИАТ, совершивший спецрейс в Россию, приземлился в 06.53 часов в международном аэропорту Буянт-Ухаа. Этим рейсом вернулись на родину 114 монгольских студентов, которые учатся в России.

Коронавирус в Монголии
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