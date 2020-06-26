Под Ташкентом произошёл пожар на крупнейшей в Узбекистане бумажной фабрике

CentralAsia (UZ) - 25 июня, в первой половине дня на территории узбекско-корейского целлюлозно-бумажного предприятия “Global Comsco Daewoo”, что расположено в Янгиюле (Ташкентская область), вспыхнул серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным подсчётам, огнём объято около 5 тысяч квадратных метров площади здания. В ликвидации пламени задействованы 36 пожарно – спасательных экипажей УЧС Ташкентской области.

На месте находится руководство МЧС республики, которое контролирует ситуацию.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика, крупнейшая в Узбекистане, была построена французской Clextral в 2001 году. В июле 2010 году предприятие приобрел южнокорейский консорциум KOMSCO и Daewoo. Фабрика может выпускать из хлопкового линта 20 тысяч тонн целлюлозы и 12 тысяч тонн писчей бумаги в год.