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  26 июня 2020
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Под Ташкентом произошёл пожар на крупнейшей в Узбекистане бумажной фабрике

CentralAsia (UZ) -  25 июня, в первой половине дня на территории узбекско-корейского целлюлозно-бумажного предприятия “Global Comsco Daewoo”, что расположено в Янгиюле (Ташкентская область), вспыхнул серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным подсчётам, огнём объято около 5 тысяч квадратных метров площади здания. В ликвидации пламени задействованы 36 пожарно – спасательных экипажей УЧС Ташкентской области.

На месте находится руководство МЧС республики, которое контролирует ситуацию.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика, крупнейшая в Узбекистане, была построена французской Clextral в 2001 году. В июле 2010 году предприятие приобрел южнокорейский консорциум KOMSCO и Daewoo. Фабрика может выпускать из хлопкового линта 20 тысяч тонн целлюлозы и 12 тысяч тонн писчей бумаги в год.

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