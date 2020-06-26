Существует повышенный риск развития диабета после коронавирусной инфекции, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -

Исследования по коронавирусным инфекциям проводят во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 25 июня было завершено 36 237 исследовательских проектов. Из них 141 - испытания и исследования вакцины против коронавируса, а 2315 - клинические испытания. 158 клинических испытаний завершились успешно.

Исследования по коронавирусным инфекциям проводят во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 25 июня было завершено 36 237 исследовательских проектов. Из них 141 - испытания и исследования вакцины против коронавируса, а 2315 - клинические испытания. 158 клинических испытаний завершились успешно.

В исследовании 980 пациентов, инфицированных коронавирусом, в 15 больницах Испании, 53,7 процента пациентов временно потеряли обоняние, а 52,2 процента - утратили чувство вкуса. 91,2 процента этих пациентов обнаружили, что их способность чувствовать запах и вкус возвращалась к норме через две недели.

В исследовании 980 пациентов, инфицированных коронавирусом, в 15 больницах Испании, 53,7 процента пациентов временно потеряли обоняние, а 52,2 процента - утратили чувство вкуса. 91,2 процента этих пациентов обнаружили, что их способность чувствовать запах и вкус возвращалась к норме через две недели.