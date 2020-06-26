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  26 июня 2020
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Существует повышенный риск развития диабета после коронавирусной инфекции, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Исследования по коронавирусным инфекциям проводят во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 25 июня было завершено 36 237 исследовательских проектов. Из них 141 - испытания и исследования вакцины против коронавируса, а 2315 - клинические испытания. 158 клинических испытаний завершились успешно.

В исследовании 980 пациентов, инфицированных коронавирусом, в 15 больницах Испании, 53,7 процента пациентов временно потеряли обоняние, а 52,2 процента - утратили чувство вкуса. 91,2 процента этих пациентов обнаружили, что их способность чувствовать запах и вкус возвращалась к норме через две недели.

Совместное эпидемиологическое исследование ученых в Бельгии, Франции, Великобритании и Швейцарии показало, что коронавирус является наиболее устойчивым к 4 градусам Цельсия, и что устойчивость к вирусу ухудшается с повышением температуры. Ожидается, что вторая и третья волны инфекции будут происходить до тех пор, пока не будет разработана безопасная и эффективная вакцина. Поэтому до разработки вакцины ученые рекомендуют избегать мест общего пользования и носить как можно чаще маски, чтобы защитить свое здоровье.

Исследователи из Мадридского университета в Испании изучили уровни коронавируса в носоглотке и слизистой оболочке полости рта и обнаружили, что чем выше уровень коронавируса в слизистой оболочке полости рта, тем тяжелее протекает болезнь. В первые 10 дней заражения уровень коронавируса в носу и горле выше, чем уровень вируса в легких, поэтому риск передачи является самым высоким.

Существует повышенный риск метаболических нарушений и диабета после коронавирусной инфекции. В 2003 году четырехлетнее исследование людей с коронавирусной SARS показало, что 60 процентов имеют высокий уровень сахара в крови, - предупреждает Э. Оюунсурэн, секретарь Научно-технического совета Министерства здравоохранения Монголии.

Коронавирус в Монголии
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