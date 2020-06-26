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  26 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 51 новый случай коронавируса. Всего 7228

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 26 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 7228 (+51).

По данным Минздрава, 21 новый случай были выявлены среди граждан в Карантинном центре (все, прибывшие из-за рубежа), 22 - в Хорезмской области, 7 - в Сырдарьинской области, 1 - в Ташкентской области.

В настоящее время в стране выздоровели 4877 человек, инфицированных коронавирусом (68%), 2331 пациент проходят лечение, из них 19 находятся в тяжёлом состоянии и 7 - в критическом.

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