В Узбекистане за ночь выявили 51 новый случай коронавируса. Всего 7228

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 26 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 7228 (+51).

По данным Минздрава, 21 новый случай были выявлены среди граждан в Карантинном центре (все, прибывшие из-за рубежа), 22 - в Хорезмской области, 7 - в Сырдарьинской области, 1 - в Ташкентской области.

В настоящее время в стране выздоровели 4877 человек, инфицированных коронавирусом (68%), 2331 пациент проходят лечение, из них 19 находятся в тяжёлом состоянии и 7 - в критическом.