Учёные Туркменистана представили новую разработку - гармалу в брикетах

CentralAsia (TM) - Сотрудники института химии Академии наук Туркменистана представили ряд разработок, в числе которых брикетированная гармала (Péganum hármala, он же могильник, исрык, адраспан, хазориспанд), сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Измельченную и высушенную траву увлажняют водой и перемешивают до получения однородной массы, которую затем делят на брикеты.

Гармала содержит ряд алкалоидов, обладающих чрезвычайно большой физиологической активностью, оказывающих лечебное воздействие на организм, пишет издание.

Как сообщают "Хроники Туркменистана", дым гармалы начали повсеместно использовать в Туркменистане для профилактики коронавирусной инфекции после распоряжения президента Гурбангулы Бердымухамедова, заявившего, что растение обладает антисептическими свойствами.

Ранее также сообщалось о начале производства в Туркменистане мыла с добавлением гармалы.