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  26 июня 2020
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В период пандемии в Узбекистан из Кыргызстана вернулись более 6 тысяч граждан
КПП «Достук»
КПП «Достук»
// Turmush

CentralAsia (UZ) -  В период принятия карантинных мер в Узбекистане и Кыргызстане более 6 300 узбекских граждан вернулись на родину через наземные контрольно-пропускные пункты, сообщает ИА «Дунё».

В связи с поступающими обращениями посольством Узбекистана в Бишкеке также оказано содействие в пересечении границы 240 кыргызскими гражданами, в числе которых 80 несовершеннолетних детей.

Сообщается, что созданный при посольстве Узбекистана в КР штаб быстрого реагирования на обращения сограждан с момента введения карантинных мер и закрытия межгосударственной границы работает в круглосуточном режиме. По приезду все граждане должны пройти обязательный 14-дневный карантин.

В практическом плане при содействии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики решен вопрос о продлении гражданам Узбекистана срока регистрации до 1 июля и предоставлении «зеленого коридора» для выезда на родину.

В настоящее время для возможной организации чартерного авиарейса из Бишкека в Ташкент составляются списки сограждан, которые не могут по различным причинам вернуться в Узбекистан наземным транспортом через контрольно-пропускные пункты в южных регионах Кыргызстана, расстояние до которых составляет около 800 километров.

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлено 250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано в общем 4 204 пациента с диагнозом COVID-19. На лечении находятся 2 112 пациентов. Скончались 43 больных.

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