В Казахстане за минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает Оперативный штаб.
К вечеру 25 июня стало известно о 4 случаях.
В Акмолинской области скончался мужчина, 1971 года рождения, в Алматы умерли двое женщин, 1958, 1977 годов рождения, и мужчина, 1979 года рождения.
На утро 26 июня в Нур-Султане скончались 7 пациентов с коронавирусом.
Это мужчины, 1961, 1941, 1959, 1946 и 1951 годов рождения, женщины, 1971 и 1958 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 147 летальных случаев.
г. Нур-Султан – 45
г. Алматы – 26
г. Шымкент – 13
Акмолинская область – 13
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 10
Костанайская область – 3
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 8