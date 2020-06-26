В Казахстане за минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировали 11 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает Оперативный штаб.

К вечеру 25 июня стало известно о 4 случаях.

В Акмолинской области скончался мужчина, 1971 года рождения, в Алматы умерли двое женщин, 1958, 1977 годов рождения, и мужчина, 1979 года рождения.

На утро 26 июня в Нур-Султане скончались 7 пациентов с коронавирусом.

Это мужчины, 1961, 1941, 1959, 1946 и 1951 годов рождения, женщины, 1971 и 1958 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 147 летальных случаев.

г. Нур-Султан – 45

г. Алматы – 26

г. Шымкент – 13

Акмолинская область – 13

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 10

Костанайская область – 3

Кызылординская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 8

Коронавирус в Казахстане

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