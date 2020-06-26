В Таджикистане сотрудникам госбанков запретят работать вместе с братьями, сестрами, женами и детьми

CentralAsia (TJ) - Нижняя палата парламент Таджикистана 22 июня приняла поправки в закон страны «О банковской деятельности», согласно которым впредь в системе НБТ и государственных кредитных организаций запрещается совместная работа близких родственников.

«В целях предотвращения совместной деятельности близких родственников в государственных кредитных учреждениях и предотвращения операционных рисков от их действия или бездействия при проведении банковских операций в проект была добавлена новая статья 24(1)», - говорится в проекте поправок.

Как сообщил «Азия-Плюс» глава юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев, близкими родственниками в законодательстве Таджикистана считаются родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов.

Новые поправки вступят в силу после поддержки верхней палатой парламента, подписания президента и официальной публикации.

В закон "О банковской деятельности" также внесли и другие поправки в целях усиления контроля над работой финансовых учреждений и приведения постановления в соответствие с международными стандартами.

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