За сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает Оперативный штаб.
Прирост составил 2,4%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 67 (1,9%)
Восточно-Казахстанская область – 54 (9,7%)
Карагандинская область – 46 (2,3%)
Западно-Казахстанская область – 38 (3,0%)
город Шымкент – 36 (2,5%)
Костанайская область – 25 (6,3%)
Павлодарская область – 25 (4,4%)
Атырауская область – 24 (1,5%)
Акмолинская область – 23 (5,9%)
Актюбинская область – 23 (3,3%)
Туркестанская область – 20 (2,9%)
город Алматы – 19 (0,5%)
Кызылординская область – 19 (3,2%)
Алматинская область – 15 (2,4%)
Северо-Казахстанская область – 15 (5,2%)
Жамбылская область – 10 (1,6%)
Мангистауская область – 6 (1,3%)
Всего в стране выявлено 19750 заболевших.