За сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 465 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июня сообщает Оперативный штаб.

Прирост составил 2,4%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 67 (1,9%)

Восточно-Казахстанская область – 54 (9,7%)

Карагандинская область – 46 (2,3%)

Западно-Казахстанская область – 38 (3,0%)

город Шымкент – 36 (2,5%)

Костанайская область – 25 (6,3%)

Павлодарская область – 25 (4,4%)

Атырауская область – 24 (1,5%)

Акмолинская область – 23 (5,9%)

Актюбинская область – 23 (3,3%)

Туркестанская область – 20 (2,9%)

город Алматы – 19 (0,5%)

Кызылординская область – 19 (3,2%)

Алматинская область – 15 (2,4%)

Северо-Казахстанская область – 15 (5,2%)

Жамбылская область – 10 (1,6%)

Мангистауская область – 6 (1,3%)

Всего в стране выявлено 19750 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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