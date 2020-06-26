CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавируса выздоровели 172 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В разрезе по городам и областям:
город Алматы - 2,
город Шымкент - 8,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Алматинская область - 9,
Акмолинская область - 16,
Актюбинская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 1,
Мангистауская область - 6,
Костанайская область - 8,
Жамбылская область - 6,
Карагандинская область - 53,
Кызылординская область - 8,
Павлодарская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 12220:
г. Нур-Султан – 2642
г. Алматы – 2180
г. Шымкент – 649
Акмолинская область – 200
Актюбинская область – 415
Алматинская область – 553
Атырауская область – 1237
Восточно-Казахстанская область – 184
Жамбылская область – 430
Западно-Казахстанская область – 852
Карагандинская область – 1060
Костанайская область – 213
Кызылординская область – 565
Мангистауская область – 351
Павлодарская область – 306
Северо-Казахстанская область – 59
Туркестанская область – 324