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  26 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели 172 человека

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане от коронавируса выздоровели 172 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В разрезе по городам и областям:

город Алматы - 2,

город Шымкент - 8,

Восточно-Казахстанская область - 12,

Алматинская область - 9,

Акмолинская область - 16,

Актюбинская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 1,

Мангистауская область - 6,

Костанайская область - 8,

Жамбылская область - 6,

Карагандинская область - 53,

Кызылординская область - 8,

Павлодарская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 12220:

г. Нур-Султан – 2642

г. Алматы – 2180

г. Шымкент – 649

Акмолинская область – 200

Актюбинская область – 415

Алматинская область – 553

Атырауская область – 1237

Восточно-Казахстанская область – 184

Жамбылская область – 430

Западно-Казахстанская область – 852

Карагандинская область – 1060

Костанайская область – 213

Кызылординская область – 565

Мангистауская область – 351

Павлодарская область – 306

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 324

Коронавирус в Казахстане
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