В Казахстане за сутки выявили более 800 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 25 июня 2020 года зарегистрированы 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
город Нур-Султан – 1283 (+37)
город Алматы – 1412 (+35)
город Шымкент – 1157 (+44)
Акмолинская область – 428 (+49)
Актюбинская область – 460 (+27)
Алматинская область – 973 (+88)
Атырауская область – 1732 (+83)
Восточно-Казахстанская область – 452 (+46)
Жамбылская область – 478 (+39)
Западно-Казахстанская область – 838 (+16)
Карагандинская область – 1839 (+120)
Костанайская область – 337 (+47)
Кызылординская область – 416 (+56)
Мангистауская область – 428 (+53)
Павлодарская область – 196 (+21)
Северо-Казахстанская область – 480 (+55)
Туркестанская область – 651 (+67)
Итого бессимптомных в Казахстане - 13560.