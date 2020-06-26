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  26 июня 2020
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В Казахстане за сутки выявили более 800 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за 25 июня 2020 года зарегистрированы 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

город Нур-Султан – 1283 (+37)

город Алматы – 1412 (+35)

город Шымкент – 1157 (+44)

Акмолинская область – 428 (+49)

Актюбинская область – 460 (+27)

Алматинская область – 973 (+88)

Атырауская область – 1732 (+83)

Восточно-Казахстанская область – 452 (+46)

Жамбылская область – 478 (+39)

Западно-Казахстанская область – 838 (+16)

Карагандинская область – 1839 (+120)

Костанайская область – 337 (+47)

Кызылординская область – 416 (+56)

Мангистауская область – 428 (+53)

Павлодарская область – 196 (+21)

Северо-Казахстанская область – 480 (+55)

Туркестанская область – 651 (+67)

Итого бессимптомных в Казахстане - 13560.

Коронавирус в Казахстане
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