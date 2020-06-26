Прошел Узбекско-Итальянский бизнес-форум в видеоформате

CentralAsia (UZ) - 25 июня Торгово-промышленная палата Узбекистана совместно с посольством РУз в Италии и Итало-Узбекской Торговой Палатой организовали Узбекско-Итальянский бизнес-форум в сфере фармацевтики в формате видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие председатель Торгово-промышленной Палаты Узбекистана Адхам Икрамов, президент Итало-Узбекской Торговой Палаты Луиджи Иперти, посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев, а также представители региональных управлений ТПП и деловых кругов двух стран в сфере фармацевтики.

В ходе видеоконференции были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в области производства фармацевтической продукции, включая обмен опытом и подготовки кадров, а также внедрение современных технологий в процесс производства лекарственных препаратов с целью дальнейшего экспорта узбекской продукции на европейский рынок.

В рамках данной видеоконференцсвязи между представителями двух стран были обсуждены перспективы дальнейшего развития Узбекско-Итальянского торгово-экономического сотрудничества, в том числе состоялся обмен мнениями по активизации партнерских отношений между фармацевтическими компаниями Узбекистана и Италии. ПО данным узбекской стороны, товарооборот между странами по итогам 2019 года составил 402,3 млн. долл. США (по сравнению с 2018 г. (303,2 млн.) прирост на 32%), где на долю экспорта приходится 26,6 млн. долл., импорта 375,7 млн. долл.

В Узбекистане осуществляют деятельность 50 предприятий с участием итальянского капитала, 14 из них - со 100% итальянским капиталом. Основные сферы деятельности - производство безалкогольных напитков, вина, бутылочной фурнитуры, парфюмерных изделий, мороженного, трикотажных изделий, товаров народного потребления, переработка отходов хлопка, торговля и торгово-посреднические услуги.

