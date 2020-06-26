В Узбекистане задерживают протестующих, требующих восстановления разрушенных домов после прорыва плотины - СМИ

CentralAsia (UZ) - Жителей Сардобинского района Сурхандарьинской области, которые требовали построить дома на месте разрушенных из-за прорыва плотины, 25 июня насильно посадили в автобус и увезли сотрудники РОВД. Об этом сообщило centralasian.org.

По словам очевидцев, 25 июня около 20 домовладельцев, чьи коттеджи в махале "Дустлик" Сардобинского района были признаны непригодными для жилья в результате наводнения, были «насильно» посажены в специальный автобус и увезены сотрудниками РОВД.

По словам родственников увезённых, рассерженные домовладельцы, большинство из которых женщины, утром подошли к машине главы Сардобинского района Абдуазима Хидирова, прибывшего в этот район.

Хоким сказал собравшимся, что их «дома не будут строить» и что они «должны селиться в многоэтажках». Чуть позже сотрудники РОВД обвинили женщин в «блокировании дороги» и отвезли их в ближайшую музыкальную школу, а не в участок.

«Их забрали в 10 часов утра и до сих пор держат в музыкальной школе в районном центре. Они ищут видео, на котором заснято, как люди остановили хокима и потребовали объяснения его ложным обещаниям. Затем забрали их телефоны, мы больше не имеем средств связи. У всех телефоны отключены», - сказала родственница одной из женщин, увезённых сотрудниками РОВД.

Заместитель хокима (главы) Сардобинского района подтвердил, что Абдуазим Хидиров утром 25 июня отправился в 1-й совхоз (бывшее название махали «Дустлик») для проверки урожая зерна. В то же время чиновник сказал, что ему не известно, что женщины заблокировали машину чиновника и что их доставили в РОВД.

В результате техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище 1 мая дома в махале Дустлик, которая находится ближе всего к водохранилищу, понесли наибольший ущерб. Дома в первом ряду были затоплены до потолка, а тех, кто жил в этих домах, по-прежнему живут в зданиях колледжа в соседних районах.

Специалисты, которые осмотрели эти дома, признали 28 из них непригодными для жилья и решили снести их. После ущерба от наводнения 28 коттеджей в махалле Дустлик были признаны абсолютно не подлежащими ремонту, полностью непригодными и сейсмически опасными.

Восемь из них были снесены 8 июня, пока их владельцы жили в зоне эвакуации без предупреждения. Владельцы полуразрушенных домов и оставшихся 20 коттеджей, отмеченных для сноса, в течение трех недель требуют строительства домов вместо своих разрушенных.

Представитель Сырдарьинской областной администрации заявил, что на строительство двух домов из снесенных из 28 коттеджей потребуется 590 миллионов сумов (58 тысяч долларов США), и остаётся под вопросом, где найти 8,26 миллиардов сумов (812 тыс. долларов США), необходимые для выполнения требования домовладельцев.

По официальным оценкам, в результате прорыва плотины Сардобинского водохранилища 1 мая в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах повреждены и стали непригодны для жилья 2570 домов и 76 многоквартирных домов. 1781 домов и 52 многоквартирных дома были повреждены частично.

Подробности возбужденного по этому делу уголовного дела для общественности пока не разглашаются.