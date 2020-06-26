США отметили усилия Узбекистана в борьбе с принудительным трудом в Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Госсекретарь США Майк Помпео 25 июня представил ежегодный доклад по ситуации с торговлей людьми.

Помпео отметил усилия Узбекистана, который задает пример всему региону в плане борьбы с этой проблемой.

"В Центральной Азии некоторые правительства имеют давнюю историю принуждения людей к работам в хлопковой промышленности и других секторах. Значительные усилия Узбекистана по решению этой проблемы устанавливают новый стандарт для других в регионе, - отметил госсекретарь США. - Мы очень серьезно относимся к торговле людьми, которая поддерживается на уровне государства. Это извращение основной задачи любого правительства: защищать права, а не подавлять их… Соединенные Штаты будут неустанно трудиться, чтобы освободить тех, кто все еще находится в рабстве. Мы поможем восстановить жизнь тех, кто был освобожден. И мы накажем тех, кто их истязал".

Обращаясь к участникам церемонии, глава Госдепартамента в первую очередь выразил признательность присутствовавшим на ней жертвам торговли людьми за отвагу, с которой они сообщили о том, что им пришлось пережить.

По словам Помпео, на сегодняшний день в мире насчитывается 25 миллионов взрослых и детей, ставших жертвами торговли людьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации.