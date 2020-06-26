[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан одобрил миссию экспертов ВОЗ в республику

CentralAsia (TM) -  Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения в Туркменистан одобрена. Об этом Радио Азатлык сообщили в пресс службе Европейского регионального бюро ВОЗ.

"ВОЗ и правительство Туркменистана работали в последние недели, чтобы преодолеть проблемы логистики для посещения страны. Мы надеемся вывести группу ВОЗ на место в начале июля. В связи с отсутствием коммерческих рейсов в Ашхабад, ВОЗ благодарна за предложение властей Туркменистана принять специальные меры для поездки", сообщили 25 июня в Европейском региональном бюро ВОЗ.

Визит миссии экспертов ВОЗ по COVID-19 в Туркменистан ожидался в конце апреля.

Глава Европейского бюро ВОЗ сообщил о запланированном визите миссии 23 апреля, с тех пор организация ведет переговоры с руководством Туркменистана с целью получить возможность посетить страну. В течение полутора месяцев стороны согласовывают вопросы связанные с "логистикой визита".

19 июня министр иностранных дел Туркменистана заявил, что приезд миссии специалистов ВОЗ в Туркменистан для оценки ситуации по коронавирусу ожидается в начале июля. "Сегодня, мы особое внимание уделяем подготовке предстоящему визиту экспертной группы ВОЗ, в нашу страну", сказал Рашид Мередов, выступая на брифинге 19 июня.

Власти Туркменистана заявляют об отсутствии в стране случаев заражения COVID-19. Государственные СМИ тему коронавируса и глобальной пандемии не освещают.

В настоящее время в Туркменистане наблюдается вспышка острой пандемии, протекающей с симптомами характерными COVID-19. Ожидается, что визит международных экспертов ВОЗ прояснит положение с COVID-19 в Туркменистане.

print
  • Я несу ответственность за поражение нашей партии и и увольняюсь, - глава Демпартии Монголии
  • АБР выделит Узбекистану $500 млн на поддержку экономики в период пандемии
  • В Узбекистане от коронавируса скончалась 59-летняя женщина


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com