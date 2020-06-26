Туркменистан одобрил миссию экспертов ВОЗ в республику

CentralAsia (TM) - Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения в Туркменистан одобрена. Об этом Радио Азатлык сообщили в пресс службе Европейского регионального бюро ВОЗ.

"ВОЗ и правительство Туркменистана работали в последние недели, чтобы преодолеть проблемы логистики для посещения страны. Мы надеемся вывести группу ВОЗ на место в начале июля. В связи с отсутствием коммерческих рейсов в Ашхабад, ВОЗ благодарна за предложение властей Туркменистана принять специальные меры для поездки", сообщили 25 июня в Европейском региональном бюро ВОЗ.

Визит миссии экспертов ВОЗ по COVID-19 в Туркменистан ожидался в конце апреля.

Глава Европейского бюро ВОЗ сообщил о запланированном визите миссии 23 апреля, с тех пор организация ведет переговоры с руководством Туркменистана с целью получить возможность посетить страну. В течение полутора месяцев стороны согласовывают вопросы связанные с "логистикой визита".

19 июня министр иностранных дел Туркменистана заявил, что приезд миссии специалистов ВОЗ в Туркменистан для оценки ситуации по коронавирусу ожидается в начале июля. "Сегодня, мы особое внимание уделяем подготовке предстоящему визиту экспертной группы ВОЗ, в нашу страну", сказал Рашид Мередов, выступая на брифинге 19 июня.

Власти Туркменистана заявляют об отсутствии в стране случаев заражения COVID-19. Государственные СМИ тему коронавируса и глобальной пандемии не освещают.

В настоящее время в Туркменистане наблюдается вспышка острой пандемии, протекающей с симптомами характерными COVID-19. Ожидается, что визит международных экспертов ВОЗ прояснит положение с COVID-19 в Туркменистане.