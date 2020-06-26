Абитуриенты, находящиеся за рубежом, должны прибыть в Узбекистан за три недели до тестирования

CentralAsia (UZ) - Для участия во вступительных экзаменах абитуриенты, зарегистрированные онлайн из-за рубежа, должны прибыть в Узбекистан не менее чем за три недели до начала тестовых испытаний.

Об этом 25 июня на брифинге в Ташкенте сообщил начальник управления Государственного центра тестирования (ГЦТ) Барно Раджабов.

К тестам будут допущены абитуриенты, прибывшие из-за границы не менее чем за три недели до начала экзаменов на основании результатов, предоставленных Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия после выполнения карантинных требований, связанных с пандемией коронавируса.

По словам Раджабова, для родителей абитуриентов на экзаменах не будут организовывать специальные места ожидания или сбора, они смогут наблюдать за тестовыми испытаниями во всех зданиях онлайн через сайт test2020.uz.

Ранее сообщалось, что в 2020-2021 учебном году, в качестве исключения, вступительные тестовые испытания в Узбекистане планируется провести по двум предметам по специальности, без учета обязательных предметов, вместо трёх.

Во время вступительных экзаменов абитуриенты должны соблюдать следующие санитарные нормы: воспользоваться медицинскими масками и перчатками, предоставленными ГЦТ, соблюдать дистанцию в 3 метра.

На 2020/2021 учебный год утверждены следующие общие квоты приема в вузы Узбекистана:

Для дневной формы обучения в бакалавриате в 2020 году выделено 103 575 мест. Это на 23 145 мест больше по сравнению с 2019 годом.

На вечерние отделения вузов смогут поступить 5 025 абитуриентов, на заочные – 31 350 человек.

Общая квота приема в магистратуру составляет в 2020 году 10 425 человек, что на 1 730 мест больше чем в прошлом году.