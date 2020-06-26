Главы МИД Туркменистана и Египта провели телефонные переговоры

CentralAsia (TM) - Возможности расширения торгово-экономического сотрудничества и консолидированные усилия по преодолению пандемии COVID-19 и её социально-экономических последствий обсудили 25 июня в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Египта Самех Шукри.

В ходе беседы подчеркнут высокий уровень политико-дипломатического диалога и конструктивный характер взаимодействия на платформе международных организаций, в частности ООН. Была выражена обоюдная заинтересованность в проведении в онлайн-формате межмидовских консультаций.

Обсуждая тему COVID-19, руководители внешнеполитических ведомств двух стран отметили важность задействования научных, финансовых и других ресурсов для разрешения сложившейся ситуации.

Дипломаты обменялись также мнениями по развитию сотрудничества в области науки, образования, культуры, сообщает МИД Туркменистана.