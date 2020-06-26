В Казахстане выздоровели еще 84 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 84 человека выздоровели от коронавируса, сообщает Оперативный штаб.
Число выздоровевших в разрезе регионов:
Актюбинская область - 14,
Мангистауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Атырауская область - 43,
Туркестанская область - 6,
Павлодарская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 12304.
г. Нур-Султан – 2642
г. Алматы – 2180
г. Шымкент – 649
Акмолинская область – 200
Актюбинская область – 429
Алматинская область – 553
Атырауская область – 1280
Восточно-Казахстанская область – 185
Жамбылская область – 430
Западно-Казахстанская область – 852
Карагандинская область – 1060
Костанайская область – 213
Кызылординская область – 565
Мангистауская область – 356
Павлодарская область – 321
Северо-Казахстанская область – 59
Туркестанская область – 330