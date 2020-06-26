В Казахстане выздоровели еще 84 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 84 человека выздоровели от коронавируса, сообщает Оперативный штаб.

Число выздоровевших в разрезе регионов:

Актюбинская область - 14,

Мангистауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 1,

Атырауская область - 43,

Туркестанская область - 6,

Павлодарская область - 15.

Итого выздоровевших в Казахстане - 12304.

г. Нур-Султан – 2642

г. Алматы – 2180

г. Шымкент – 649

Акмолинская область – 200

Актюбинская область – 429

Алматинская область – 553

Атырауская область – 1280

Восточно-Казахстанская область – 185

Жамбылская область – 430

Западно-Казахстанская область – 852

Карагандинская область – 1060

Костанайская область – 213

Кызылординская область – 565

Мангистауская область – 356

Павлодарская область – 321

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 330

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