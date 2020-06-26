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  26 июня 2020
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В Узбекистане принята Национальная стратегия по правам человека

CentralAsia (UZ) -  Указом Шавката Мирзиёева от 22 июня текущего года утверждена Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека.

Принятие долгосрочной стратегии в области прав человека будет способствовать эффективной реализации госполитики в данной области, формированию уважительного отношения к правам и свободам человека, дальнейшему укреплению авторитета страны на международной арене, сообщает "Норма". Указом также утверждена «Дорожная карта» по реализации Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека и Национальный центр по правам человека.

Кроме того, учреждается нагрудный знак «Инсон ҳуқуқлари ҳимояси учун» («За защиту прав человека»). Его будут вручать ежегодно за заслуги в сфере защиты прав человека и повышения культуры соблюдения прав человека в Международный день прав человека (10 декабря).

Один раз в два года будет проводиться Самаркандский форум по правам человека с участием представителей международных организаций, специалистов из зарубежных государств и почетных гостей.

Узбекистан присоединился к более 80 международным документам по правам человека, в том числе 6 основным договорам и 4 факультативным протоколам ООН. Страна на постоянной основе представляет в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН национальные доклады по их выполнению.

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