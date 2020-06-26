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  26 июня 2020
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В Нур-Султане скончалась 25-летняя девушка с пневмонией

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане скончалась 25-летняя девушка с двусторонней пневмонией, сообщает Tengrinews.kz.

«Девушка, 1995 года рождения, проживающая в Нур-Султане, 19 июня была доставлена на скорой помощи и госпитализирована реанимационное отделение городской больницы № 1 в крайне тяжелом состоянии. При поступлении были жалобы на одышку, чувство нехватки воздуха, наблюдались повышение температуры тела и выраженная слабость.
Тяжелое состояние было обусловлено дыхательной недостаточностью. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, у пациентки наступила остановка сердечной деятельности», - сообщили в Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана.

Врачи провели реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, 25 июня была констатирована биологическая смерть. Диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени тяжести, дыхательная недостаточность.

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