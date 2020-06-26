[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане начнут выпускать автомобили Volkswagen и Škoda

CentralAsia (UZ) -  25 июня текущего года принято постановление президента об организации в Узбекистане производства легких коммерческих автомобилей Volkswagen.

Как сообщила "Норма", договоренность между компаниями «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» была достигнута в марте текущего года. Соглашение о сотрудничестве предусматривает поэтапное участие компании «Фольксваген Груп Рус» в инвестиционном проекте «Организация в Узбекистане производства легких коммерческих автомобилей» на базе Джизакского автомобильного завода.

Проект будет реализован в два этапа. На 1 этапе, в 2020−2021 гг автомобили Volkswagen и Škoda будут импортироваться в готовом виде для изучения рынка и проведения маркетингового анализа.

На 2 этапе, начиная с 2022 г., начнется полный цикл производства современных моделей легких коммерческих автомобилей.

Министерству энергетики с июля текущего года поручено обеспечить наличие не менее одной автомобильной заправочной станции в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте с высококачественным дизельным топливом и автобензином, отвечающим требованиям стандарта «Евро-5».

Документ вступил в силу 26 июня текущего года.

print
  • Депутатами нового парламента Монголии стали трое бывших спортсменов национальной борьбы
  • Главы МИД Туркменистана и Египта провели телефонные переговоры
  • В Нур-Султане скончалась 25-летняя девушка с пневмонией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com