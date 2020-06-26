В Узбекистане начнут выпускать автомобили Volkswagen и Škoda

CentralAsia (UZ) - 25 июня текущего года принято постановление президента об организации в Узбекистане производства легких коммерческих автомобилей Volkswagen.

Как сообщила "Норма", договоренность между компаниями «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» была достигнута в марте текущего года. Соглашение о сотрудничестве предусматривает поэтапное участие компании «Фольксваген Груп Рус» в инвестиционном проекте «Организация в Узбекистане производства легких коммерческих автомобилей» на базе Джизакского автомобильного завода.

Проект будет реализован в два этапа. На 1 этапе, в 2020−2021 гг автомобили Volkswagen и Škoda будут импортироваться в готовом виде для изучения рынка и проведения маркетингового анализа.

На 2 этапе, начиная с 2022 г., начнется полный цикл производства современных моделей легких коммерческих автомобилей.

Министерству энергетики с июля текущего года поручено обеспечить наличие не менее одной автомобильной заправочной станции в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте с высококачественным дизельным топливом и автобензином, отвечающим требованиям стандарта «Евро-5».

Документ вступил в силу 26 июня текущего года.