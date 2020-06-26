Нужно ли лечить бессимптомных носителей коронавируса? Ответ специалиста

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на 26 июня зарегистрировано 13560 бессимптомных больных коронавирусом, из которых 883 выявлены за последние сутки.

Издание «Казинформ» приводит мнение первого заместителя председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосыновой, которая рассказала, нужно ли лечить бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

«Слово «бессимптомные» говорит само за себя. У человека случайно, при каком-то скрининге или при близком контакте обнаружили этот вирус (коронавирус). Нужно ли лечить человека, который не имеет на данный момент проблем со здоровьем? Если я себя чувствую хорошо и у меня нет проблем… Я думаю, что многие со мной согласятся, что принимать таблетки нужно только по показаниям. А показания – это наличие симптомов. Сейчас разработан алгоритм ведения пациента на амбулаторном этапе для разных форм. При легкой форме только жаропонижающие, когда повышается температура – парацетамол, больше ничего не рекомендуется. Если у человека пневмония – это уже не бессимптомная форма. Это клинические формы, где применяются препараты по назначению врача», - сообщила Махаббат Бекбосынова, отвечая на вопрос журналистов в ходе онлайн-брифинга на площадке СЦК.

По данным врача, в среднем около 3% пациентов из бессимптомных в дальнейшем госпитализируют в стационар.

«Это пациенты, у которых появляются признаки тяжелой формы пневмонии. Вообще по развитию этого заболевания мы выделяем первые 7 дней – это воспалительная фаза, когда вирус уже попал в организм, но у человека может не быть никаких симптомов от 5 до 7 дней. И через 5-7 дней начинает повышаться температура, появляется кашель. У каждого человека может всё протекать индивидуально. Спустя 7 дней могут проявиться признаки пневмонии. Когда появляются признаки пневмонии, нужно подключать антибактериальную терапию обязательно, подключать препараты, которые контролируют образование микротромбов. И тогда пациент уже передается в стационар. Я думаю, это очень правильная тактика, потому что это пациенты, которые в начальной стадии пневмонии попадают под контроль, начинают лечение. Такую пневмонию легче контролировать, чем когда уже человек с тяжелыми симптомами», - пояснила М.Бекбосынова.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения