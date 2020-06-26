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  26 июня 2020
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В Нур-Султане на выходные вводят карантин: приостанавливают общественный транспорт, закрывают торговые центры и парки

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане вводятся ограничения на выходные дни.

Как сообщает акимат столицы, по городу не будет ходить общественный транспорт, будут закрыты все общественные места - парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.

«В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни 27 и 28 июня ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется в понедельник, 29 июня», - говорится в сообщении.


Кроме этого, 27 и 28 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома с 10.00 до 17.00. А деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов будет приостановлена.

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